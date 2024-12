WOW! Deportiva Minera land Real Madrid; Barbastro face Barcelona in Copa del Rey draw

Deportiva Minera's shock Copa del Rey victory over Alaves last week has been rewarded with a dream tie against Real Madrid.

In this mornings draw, another giantkiller - Barbastro - will host Barcelona.

Atletico Madrid, meawhile, will go to Marbella in this round of 32.

Copa del Rey round of 32 draw:

Barbastro-Barcelona

Pontevedra-Mallorca

Mining-Real Madrid Sports

Logroñés-Athletic

Marbella-Atlético de Madrid

Ourense-Valladolid

Ponferradina-Real Society

Granada-Getafe

Huesca-Betis

Racing de Santander-Celta

Racing de Ferrol-Rayo Vallecano

Almería-Seville

Eldense-Valencia

Elche-Las Palmas

Cartagena-Leganés

Tenerife-Osasuna