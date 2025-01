COPA DEL REY RND OF 16 DRAW: Real Madrid and Barcelona face LaLiga competition

Real Madrid and Barcelona will face LaLiga opposition in the Copa de Rey round of 16.

The draw today saw Real Madrid paired at home to Celta Vigo and Barcelona to host Real Betis.

The round of 16 will be held on January 14, 15 and 16.

Copa del Rey round of 16

Pontevedra – Getafe

Ourense – Valencia

Almería – Leganés

Elche – Atlético de Madrid

Real Madrid – Celta de Vigo

FC Barcelona – Betis

Real Sociedad – Rayo Vallecano

Athletic Club – Osasuna