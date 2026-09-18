Tribal Football

Most read on Tribal Football

Man City trio tipped to follow in Rodri and Silva’s footsteps

Saha says the problem with Man Utd "is not the players" but is Carrick's slow style

Liverpool midfielder to be sold in January after zero appearances for the club this season

Man City lineup v Norwich: Confirmed team news as Maresca plans Rulli debut

Most read on Flashscore News

All you need to know about the 26/27 Europa League: Dates, teams & more

FIFA vice-president demands release of World Cup sell-off and Balogun files

CAF president confident that AFCON 2027 won't be moved from Kenya, Tanzania & Uganda

Mohamed Salah's Trabzonspor bring in Thomas Reis as new manager

Xavi names first Netherlands squad as Zechiel and Van Bommel debut

Xavi was presented as Oranje manager in August
Xavi was presented as Oranje manager in AugustPhoto by STEFAN KOOPS / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Xavi has announced his first Netherlands squad and called up Gjivai Zechiel and Ruben van Bommel for the first time ahead of Oranje's UEFA Nations League matches.

More soon...

Advertisement
Advertisement

Full squad

Goalkeepers: Mark Verbruggen, Robin Roefs, Mark Flekken

Defenders: Jurrien Timber, Denzel Dumfries, Micky van de Ven, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Jeremie Frimpong, Jorrel Hato, Nathan Ake, Lutsharel Geertruida

Midfielders: Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Joey Veerman, Gjivai Zechiel, Kenneth Taylor, Teun Koopmeiners, Quinten Timber

Forwards: Crysencio Summerville, Justin Kluivert, Cody Gakpo, Ruben van Bommel, Brian Brobbey, Donyell Malen, Noa Lang

Mentions
UEFA Nations LeagueNetherlandsGjivai ZechielRuben van BommelXaviMark FlekkenDenzel DumfriesRobin RoefsJurrien TimberJan Paul van HeckeMicky van de VenNathan AkeJeremie FrimpongLutsharel GeertruidaRyan GravenberchJorrel HatoTijjani ReijndersKenneth TaylorJoey VeermanVirgil van DijkBrian BrobbeyCody GakpoJustin KluivertTeun KoopmeinersNoa LangDonyell MalenCrysencio SummervilleQuinten Timber

Related Articles

Who could Xavi turn to for a new-look Netherlands squad?

Iraola tight lipped over Van Dijk's Netherlands retirement plans

Premier League Team of the Week: Impressive Arsenal stars grab narrow win against Chelsea