Xavi names first Netherlands squad as Zechiel and Van Bommel debut

More soon...
Advertisement
Advertisement
Full squad
Goalkeepers: Mark Verbruggen, Robin Roefs, Mark Flekken
Defenders: Jurrien Timber, Denzel Dumfries, Micky van de Ven, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Jeremie Frimpong, Jorrel Hato, Nathan Ake, Lutsharel Geertruida
Midfielders: Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Joey Veerman, Gjivai Zechiel, Kenneth Taylor, Teun Koopmeiners, Quinten Timber
Forwards: Crysencio Summerville, Justin Kluivert, Cody Gakpo, Ruben van Bommel, Brian Brobbey, Donyell Malen, Noa Lang