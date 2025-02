PREMIER LEAGUE TRANSFERS (JANUARY '25): Man Utd, Liverpool, Arsenal yet to act

With just days left before the winter market shuts, the majority of Premier League clubs have been active so far in January.

Here is a wrap-up of each club's major incoming deals so far:

Aston Villa

Donyell Malen (Borussia Dortmund)

Andres Garcia (Levante)

Bournemouth

Matai Akinmboni (DC United)

Kai Crampton (Chelsea)

Zain Silcott-Duberry (Chelsea)

Julio Soler (Lanus)

Brentford

Michael Kayode (Fiorentina - loan)

Brighton

Diego Gomez (Inter Miami)

Crystal Palace

Romain Esse (Millwall)

Ipswich Town

Ben Godfrey (Atalanta - loan)

Jaden Philogene (Aston Villa)

Julio Enciso (Brighton - loan)

Leicester City

Woyo Coulibaly (Parma)

Manchester City

Claudio Echeverri (River Plate)

Abdukodir Khusanov (Lens)

Vitor Reis (Palmeiras)

Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt)

Nottingham Forest

Wayne Hennessey (Free agent)

Southampton

Welington (Sao Paulo)

Joachim Kayi Sanda (Valenciennes)

Albert Gronbaek (Rennes - loan)

Tottenham Hotspur

Yang Min-hyeok (Gangwon FC)

Antonin Kinsky (Slavia Prague)

Wolves

Emmanuel Agbadou (Stade de Reims)

The January transfer window in England closes on February 3 at 11pm.