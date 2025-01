FREE AGENTS: Some of the biggest names available in January market

With the January market now open, there are some outstanding free agents now available to interested clubs.

Here is a list of some of the most high-profile free agents:

Goalkeepers:

Keylor Navas - Costa Rica, 37 years old

Loris Karius - Germany, 31 years old

Tomas Koubek - Czech Republic, 32 years old

Etrit Berisha - Albania, 35 years old

Defenders:

Sergio Ramos - Spain, 38 years

Marcelo - Brazil, 36 years

Adama Soumaoro - France, 32 years

Ghislain Konan - Ivory Coast, 28 years

David Luiz - Brazil, 37 years

Daniel Amartey - Ghana, 29 years

Kyriakos Papadopoulos - Greece, 32 years

Wallace - Brazil, 29 years

Koffi Djidji - Ivory Coast, 31 years

Serge Aurier - Ivory Coast, 31 years

Mário Fernandes - Russia, 33 years

Cedric - Portugal, 33 years

Bouna Sarr - Senegal, 32 years

Filip Benkovic - Croatia, 27 years

Layvin Kurzawa - France, 31 years

Simon Kjaer - Denmark, 35 years

Midfielders:

Dele Alli - England, 28 years old

Christoph Kramer - Germany, 33 years old

Marco van Ginkel - Netherlands, 31 years old

Hector Herrera - Mexico, 34 years old

Antonio Candreva - Italy, 37 years old

Roque Mesa - Spain, 35 years old

Paul Pogba - France, 31 years old (suspended until March)

Rafinha - Brazil, 31 years old

Eduard Michut - France, 21 years old

Samu Castillejo - Spain, 29 years old

Francis Coquelin - France, 33 years old

Forwards:

Wissam ben Yedder - France, 34 years old

Diego Costa - Spain, 36 years old

Anthony Modeste - France, 36 years old

Mislav Orsic - Croatia, 32 years old

Stefano Okaka - Italy, 35 years old

Kevin Gameiro - France, 37 years old

Mattia Destro - Italy, 33 years old

Ryan Kent - England, 27 years old

Santi Mina - Spain, 28 years old

Maxi Gomez - Uruguay, 28 years old

Mariano Diaz - Dominican Republic, 31 years old