Noah Anyadike makes Cardiff history in Carabao Cup defeat

At just 15 years and 98 days, the centre-back became the club’s youngest-ever senior player after being handed his debut by manager Brian Barry-Murphy.
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Anyadike started at centre-back as Cardiff fielded a much-changed side, but his historic appearance was cut short after he suffered an injury in the 53rd minute.
Mathias Kvistgaarden put Norwich ahead before Ante Crnac doubled their advantage in the second half.
Yousef Salech pulled one back in stoppage time, but Cardiff could not force an equaliser.
Despite the disappointing result, Anyadike’s record-breaking debut provided a major personal milestone.