CHAMPIONS LEAGUE DRAW: Real Madrid meet Liverpool; Man City face Inter Milan, PSG

Real Madrid will face Liverpool in the new-look Champions League for 2024/25, while Manchester City and Arsenal both play last season's semi-finalists Paris St-Germain in their fixtures.

The order of the games will be unveiled on Saturday after the Europa League and Conference League draws. Real Madrid will also play Borussia Dortmund in a repeat of last season's final.

Here is a rundown of who the major clubs will meet this season:

REAL MADRID: Borussia Dortmund (h), Liverpool (a), AC Milan (h), Atalanta (a), Salzburg (h), Lille (a), VfB Stuttgart (h), Brest (a)

MANCHESTER CITY: Inter Milan (h), Paris St-Germain (a), Club Bruges (h), Juventus (a), Feyenoord (h), Sporting Lisbon (a), Sparta Prague (h), Slovan Bratislava (a)

BAYERN MUNICH: Paris St-Germain (h), Barcelona (a), Benfica (h), Shakhtar Donetsk (a), Dinamo Zagreb (h), Feyenoord (a), Slovan Bratislava (h), Aston Villa (a)

PARIS ST-GERMAIN: Manchester City (h), Bayern Munich (a), Atletico Madrid (h), Arsenal (a), PSV Eindhoven (h), Salzburg (a), Girona (h), VfB Stuttgart (a)

LIVERPOOL: Real Madrid (h), RB Leipzig (a), Bayer Leverkusen (h), AC Milan (a), Lille (h), PSV Eindhoven (a), Bologna (h), Girona (a)

INTER MILAN: RB Leipzig (h), Manchester City (a), Arsenal (h), Bayer Leverkusen (a), Red Star Belgrade (h), Young Boys (a), Monaco (h), Sparta Prague (a)

BORUSSIA DORTMUND: Barcelona (h), Real Madrid (a), Shakhtar Donetsk (h), Club Bruges (a), Celtic (h), Dinamo Zagreb (a), Sturm Graz (h), Bologna (a)

RB LEIPZIG: Liverpool (h), Inter Milan (a), Juventus (h), Atletico Madrid (a), Sporting Lisbon (h), Celtic (a), Aston Villa (h), Sturm Graz (a)

BARCELONA: Bayern Munich (h), Borussia Dortmund (a), Atalanta (h), Benfica (a), Young Boys (h), Red Star Belgrade (a), Brest (h), Monaco (a)

BAYER LEVERKUSEN: Inter Milan (h), Liverpool (a), AC Milan (h), Atletico Madrid (a), Salzburg (h), Feyenoord (a), Sparta Prague (h), Brest (a)

ATLETICO MADRID: RB Leipzig (h), Paris St-Germain (a), Bayer Leverkusen (h), Benfica (a), Lille (h), Salzburg (a), Slovan Bratislava (h), Sparta Prague (a)

JUVENTUS: Manchester City (h), RB Leipzig (a), Benfica (h), Club Bruges (a), PSV Eindhoven (h), Lille (a), VfB Stuttgart (h), Aston Villa (a)

ARSENAL: Paris St-Germain (h), Inter Milan (a), Shakhtar Donetsk (h), Atalanta (a), Dinamo Zagreb (h), Sporting Lisbon (a), Monaco (h), Girona (a)

AC MILAN: Liverpool (h), Real Madrid (a), Club Bruges (h), Bayer Leverkusen (a), Red Star Belgrade (h), Dinamo Zagreb (a), Girona (h), Slovan Bratislava (a)

ASTON VILLA: Bayern Munich (h), RB Leipzig (a), Juventus (h), Club Bruges (a), Celtic (h), Young Boys (a), Bologna (h), Monaco (a)

CELTIC: Aston Villa (a), Leipzig (h), Borussia Dortmund (a), Club Bruges (h), Atalanta (a), Young Boys (h), Dinamo Zagreb (a), Slovan Bratislava (h)