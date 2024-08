Premier League transfers 2024: Ins & Outs for every club this summer

A complete updated transfer list for every club in the Premier League

Premier League clubs have been busy in the summer transfer market, here is a full list of incoming and outgoing transfers so far:

ARSENAL

In:

Riccardo Calafiori - Bologna

Tommy Setford - Ajax

David Raya - Brentford

Lucas Nygaard - FC Nordsjaelland

Out:

Mika Biereth - Sturm Graz

Emile Smith Rowe - Fulham

Brooke Norton-Cuffy - Genoa

Loaned Out

Charles Sagoe Jr - Shrewsbury Town

Karl Hein - Real Valladolid

Jack Henry-Francis - Sligo Rovers

Nuno Tavares - Lazio

Sambi Lokonga – Sevilla

ASTON VILLA

In:

Lewis Dobbin - Everton

Ian Maatsen - Chelsea

Enzo Barrenechea - Juventus

Samuel Iling-Junior - Juventus

Ross Barkley - Luton

Cameron Archer - Sheffield United

Jaden Philogene - Hull City

Amadou Onana - Everton

Kane Taylor – Manchester City

Out:

Cameron Archer - Southampton

Ben Chrisene - Norwich

Moussa Diaby - Al Ittihad

Viljami Sinisalo - Celtic

Seb Revan - Wrexham

Douglas Luiz - Juventus

Omari Kellyman - Chelsea

Tim Iroegbunam - Everton

Morgan Sanson - Nice

Loaned Out:

Philippe Coutinho - Vasco da Gama

Tommi O'Reilly - Shrewsbury Town

Louie Barry - Stockport County

Lewis Dobbin- West Brom

Josh Feeney - Shrewsbury

James Wright - Real Union

Alex Moreno - Nottingham Forest

BOURNEMOUTH

In:

Luis Sinisterra – Leeds United

Enes Unal - Getafe

Alex Paulsen - Wellinggton Phoenix

Daniel Jebbison - Sheffield Unuted

Koby Mottoh - Portsmouth

Dean Huijsen - Juventus

Julian Araujo - Barcelona

Evanilson - FC Porto

Out:

Dominic Solanke - Tottenham Hotspur

Kieffer Moore - Sheffield United

Loaned Out:

Romain Faivre- Stade Brestois

Billy Terrell - Weymouth

Daniel Adu-Adjei Carlisle United

Finn Tonks - Torquay

Joe Rothwell - Leeds United

Charlie Osborne - TSV Hartberg

Michael Dacosta Gonzalez - Crawley Town

Dominic Sadi - Carlisle United

BRENTFORD

In:

Igor Thiago - Club Brugge

Julian Eyestone - Duke University Blue Devils

Fabio Carvalho - Liverpool

Out:

Zanka - Anderlecht

Fin Stevens - St Pauli

Thomas Strakosha - Athens

David Raya - Arsenal

Daniel Oyegoke - Hearts

Loaned Out:

Tristan Crama - Exeter City

Ben Winterbottom - AFC Fylde

Ellery Balcombe - St Mirren

BRIGHTON

In:

Ibrahim Osman - FC Nordsjaelland

Yankuba Minteh – Newcastle United

Mats Wieffer - Feyenoord

Amario Cozier-Duberry - Arsenal

Malick Yalcouye - IFK Goteborg

Brajan Gruda - Mainz

Georginio Rutter – Leeds United

Out:

Deniz Undav - Stuttgart

Pascal Gross - Borussia Dortmund

Marc Leonard - Birmingham City

Loaned Out:

Kjell Scherpen - Sturm Graz

James Beadle - Sheffield Wednesday

Ben Jackson - Livingston

Tom McGill - MK Dons

Facundo Buonanotte - Leicester City

Casper Nilsson - Partick Thistle

Ibrahim Osman - Feyenoord

Andrew Moran - Stoke City

Samy Chouchane - Northampton Town

CHELSEA

In:

Pedro Neto - Wolves

Aaron Anselmino - Boca Juniors

Filip Jorgensen - Villarreal

Caleb Wiley - Atlanta United

Renato Veiga - Basel

Kiernan Dewsbury-Hall - Leicester

Marc Guiu - Barcelona

Omari Kellyman – Aston Villa

Tosin Adarabioyo - Fulham

Joao Felix - Atletico Madrid

Out:

Conor Gallagher - Atletico Madrid

Diego Moreira - Strasbourg

Michael Golding - Leicester City

Chinonso Chibueze - Stoke City

Omari Hutchinson - Ipswich Town

Jamie Cumming - Oxford United

Hakim Ziyech - Galatasaray

Ian Maatsen - Aston Villa

Charlie Webster - Burton Albion

Loaned Out:

Lesley Ugochukwu - Southampton

Aaron Anselmino - Boca Juniors

Eddie Beach - Crawley Town

Caleb Wiley – Strasbourg

Andrey Santos - Strasbourg

Alfie Gilchrist - Sheffield United

Teddy Sharman-Lowe - Doncaster Rovers

CRYSTAL PALACE

In:

Ismaila Sarr - Marseille

Daichi Kamada - Lazio

Jemiah Umolu – West Ham

Chadi Riad - Real Betis

Out:

Malachi Boateng - Hearts

Michael Olise - Bayern Munich

Kofi Balmer - Motherwell

Scott Banks - St Pauli

Loaned Out:

Ademola Ola-Adebomi

Jesurun Rak-Sakyi

Owen Goodman - AFC Wimbledon

Joe Whitworth - Exeter City

David Ozoh - Derby County

Danny Imray - Bromley

Tayo Adaramola - Stockport County

EVERTON

In:

Jake O'Brien - Lyon

Omari Benjamin - Arsenal

Iliman Ndiaye - Marseille

Tim Iroegbunam – Aston Villa

Jesper Lindstrom - Napoli

Jack Harrison - Leeds United

Out:

Amadou Onana - Aston Villa

Ben Godfrey - Atalanta

Lewis Dobbin - Aston Villa

Loaned Out:

Tyler Onyango – Stockport County

FULHAM

In:

Ryan Sessegnon - Tottenham Hotspur

Emile Smith Rowe - Arsenal

Jorge Cuenca - Villarreal

Out:

Tim Ream - Charlotte FC

Kieron Bowie - Hibernian

Joao Palhinha - Bayern Munich

Loaned Out:

Olly Sanderson - Bradford City

Harvey Araujo – Chesterfield

Luke Harris - Birmingham City

Devan Tanton - Chesterfield

Matt Dibley-Dias - Northampton

IPSWICH TOWN

In:

Sam Szmodics - Blackburn Rovers

Kalvin Phillips – Manchester City

Jens Cajuste - Napoli

Conor Townsend – West Brom

Jacob Greaves – Hull City

Liam Delap - Manchester City

Arijanet Muric - Burnley

Omari Hutchinson - Chelsea

Ben Johnson - West Ham

Out:

Corrie Ndaba - Kilmarnock

Gassan Ahadme – Charlton

Idris El Mizouni – Oxford United

Loaned Out:

Elkan Baggott – Blackpool

LEICESTER CITY

In:

Oliver Skipp - Tottenham Hotspur

Abdul Fatawu - Sporting Lisbon

Bobby De Cordova-Reid – Fulham

Michael Golding - Chelsea

Caleb Okoli – Atalanta

Facundo Buonanotte - Brighton & Hove Albion

Out:

Lewis Brunt - Wrexham

Kiernan Dewsbury-Hall – Chelsea

Loaned Out:

Silko Thomas - Wigan Athletic

Harry Souttar - Sheffield United

LIVERPOOL

In:

N/A

Out:

Fabio Carvalho - Brentford

Billy Koumetio - Dundee

Anderson Arroyo - Burgos

Loaned Out:

Luca Stephenson - Dundee United

Lewis Koumas - Stoke City

Fabian Mrozek - IF Brommapojkarna

Calvin Ramsay - Wigan Athletic

Rhys Williams - Morecambe

MANCHESTER CITY

In:

Micah Hamilton - Middlesborough

Savinho - Troyes

Out:

Sergio Gomez - Real Sociedad

Liam Delap – Ipswich Town

Ben Knight - Real Murcia

Julian Alvarez – Atletico Madrid

Kane Taylor - Aston Villa

Loaned Out:

Kalvin Phillips - Ipswich Town

Mahamadou Susoho - Peterborough

Finlay Burns - Hull City

MANCHESTER UNITED

In:

Matthijs de Ligt - Ajax

Noussair Mazraoui - Bayern Munich

Leny Yoro - Lille

Joshua Zirkzee - Bologna

Out:

Shola Shoretire - PAOK

Aaron Wan-Bissaka – West Ham United

Willy Kambwala - Villarreal

Mason Greenwood - Marseille

Donny van de Beek - Girona

Alvaro Fernandez - Benfica

Loaned Out:

Joe Hugill - Wigan Athletic

Radek Vitek - BW Linz

NEWCASTLE UNITED

In:

Lewis Hall - Chelsea

John Ruddy - Birmingham City

Miodrag Pivas - Jedinstvo Ub

William Osula - Sheffield United

Odysseas Vlachodimos – Nottingham Forest

Lloyd Kelly - AFC Bournemouth

Out:

Yankuba Minteh - Brighton

Jude Smith - Carlisle United

Kell Watts - Cambridge United

Elliot Anderson – Nottingham Forest

NOTTINGHAM FOREST

In:

Jota Silva - Vitoria de Guimaraes

Ramon Sosa - Tallares

Nikola Milenkovic - Fiorentina

Shae Cahill - Brisbane Roar

Carlos Miguel - Corinthians

Eric da Silva Moreira - St Pauli

Elliot Anderson – Newcastle United

Marko Stamenic - Red Star Belgrade

Alex Moreno - Aston Villa

Out:

Odysseas Vlachodimos – Newcastle United

Brandon Aguilera - Rio Ave

Orel Mangala - Lyon

Moussa Niakhate - Lyon

Julian Larsson - Burton Albion

Loaned Out:

Esapa Osong - Rotherham United

Lewis O'Brien - Los Angeles FC

Jonathan Panzo - Rio Ave

Marko Stamenic – Olympiacos

Omar Richards - Rio Ave

SOUTHAMPTON

In:

Juan - Sao Paulo

Mateus Fernandes - Sporting CP

Cameron Archer – Aston Villa

Romeo Akachukwu - Waterford

Ben Brereton Diaz - Villarreal

Khiani Shombe - Kinetic Academy

Brook Myers - Charlton Athletic

Kuryu Matsuki - FC Tokyo

Nathan Wood - Swansea City

Yukinari Sugawara - Alkmaar

Flynn Downes – West Ham United

Taylor Harwood-Bellis - Manchester City

Charlie Taylor - Burnley

Ronnie Edwards - Peterborough

Adam Lallana – Brighton

Rento Takaoka - Nissho Gakuen High School

Out:

Diamond Edwards - Port Vale

Lyanco - Atletico Mineiro

Sekou Mara - Strasbourg

Romain Perraud - Real Betis

Loaned Out:

Juan - Goztepe

Dom Ballard - Blackpool

Cam Bragg - Crawley

Nico Lawrence - MK Dons

Kuryu Matsuki – Goztepe

Lewis Payne - Cheltenham Town

Zach Awe - Accrington Stanley

Ollie Wright – Yeovil

TOTTENHAM

In:

Wilson Odobert - Burnley

Dominic Solanke - AFC Bournemouth

Archie Gray - Leeds United

Lucas Bergvall - Djurgarden

Timo Werner - RB Leipzig

Out:

Oliver Skipp - Leicester City

Emerson Royal - AC Milan

Nile John - CD Feirense

Yago Santiago - Elche

Troy Parrott - AZ Alkmaar

Joe Rodon - Leeds United

Loaned Out:

Jamie Donley - Leyton Orient

Dane Scarlett - Oxford United

Carey Bloedorn – Aveley

Pierre-Emile Hojbjerg - Marseille

Matthew Craig - Barnsley

Bryan Gil – Girona

WEST HAM UNITED

In:

Aaron Wan-Bissaka - Manchester United

Crysencio Summerville – Leeds United

Niclas Fullkrug – Borussia Dortmund

Guido Rodriguez – Real Betis

Maximilian Kilman - Wolves

Wes Foderingham - Sheffield United

Luis Guilherme - Palmeiras

Out:

Flynn Downes - Southampton

Said Benrahma - Olympique Lyonnais

Nathan Trott - Copenhagen

Thilo Kehrer - Monaco

Loaned Out:

Callum Marshall - Huddersfield Town

Krisztian Hegyi – Motherwell

WOLVERHAMPTON WANDERERS

In:

Arthur Nasta - Larkhall Athletic

Pedro Lima - Sport Recife

Rodrigo Gomes Braga

Tommy Doyle – Manchester City

Jorgen Strand Larsen – Celta Vigo

Out:

Pedro Neto - Chelsea

Maximilian Kilman - West Ham United

Oliver Tipton - Solihull Moors

Loaned Out:

Hugo Bueno - Feyenoord

Marvin Kaleta - Motherwell