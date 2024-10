FREE AGENTS: The biggest names still available to interested clubs

While the European summer market shut at the end of August, free agents can still sign for new clubs.

And with the window now closed for well over a month, there remains some big names available to interested clubs. Here are some of the most notable:

Goalkeepers:

Keylor Navas - Costa Rica, 37 years old

Loris Karius - Germany, 31 years old

Tomas Koubek - Czech Republic, 32 years old

Etrit Berisha - Albania, 35 years old

Defenders:

Sergio Ramos - Spain, 38 years

Joel Matip - Cameroon, 33 years

Adama Soumaoro - France, 32 years

Kostas Manolas - Greece, 33 years

Ghislain Konan - Ivory Coast, 28 years

Daniel Amartey - Ghana, 29 years

Wallace - Brazil, 29 years

Koffi Djidji - Ivory Coast, 31 years

Serge Aurier - Ivory Coast, 31 years

Mário Fernandes - Russia, 33 years

Cedric - Portugal, 33 years

Bouna Sarr - Senegal, 32 years

Brandon Williams - England, 24 years

Filip Benkovic - Croatia, 27 years

Layvin Kurzawa - France, 31 years

Simon Kjaer - Denmark, 35 years

Midfielders:

Dele Alli - England, 28

Leonardo Lopes - Portugal, 25

Kevin Strootman - Netherlands, 34

Christoph Kramer - Germany, 33

Marco van Ginkel - Netherlands, 31

Roque Mesa - Spain, 35

Rafinha - Brazil, 31

Gaston Pereiro - Uruguay, 29

Eduard Michut - France, 21

Samu Castillejo - Spain, 29

Maxime Gonalons - France, 35

Francis Coquelin - France, 33

Forwards:

Eric-Maxim Choupo-Moting - Cameroon, 35 years old

Wissam ben Yedder - France, 34 years old

Alireza Jahanbakhsh - Iran, 31 years old

Mario Balotelli - Italy, 34 years old

Stefano Okaka - Italy, 35 years old

Kevin Gameiro - France, 37 years old

Mattia Destro - Italy, 33 years old

Santi Mina - Spain, 28 years old

Maxi Gomez - Uruguay, 28 years old

Adam Ounas - Algeria, 27 years old

Mariano Diaz - Dominican Republic, 31 years old

Isaac Success - Nigeria, 28 years old