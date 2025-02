FREE AGENTS LIST: Williams, Castillejo, Kent and Diaz all available

The winter market shut on Monday night for most leagues across Europe.

However, there remains a huge number of big name free agents still available. Here's a list of some of the bigger names still seeking new clubs.

GOALKEEPERS:

Etrit Berisha - Albania, 35 years old

Tomas Vaclik - Czech Republic, 35 years old

Kosuke Nakamura - Japan, 29 years old

DEFENDERS:

Jason Denayer - Belgium, 29 years

Rodrigo Caio - Brazil, 31 years

Bouna Sarr - Senegal, 33 years

Adama Soumaoro - France, 32 years

Daniel Amartey - Ghana, 30 years

Kyriakos Papadopoulos - Greece, 32 years

Wallace - Brazil, 30 years

Koffi Djidji - Ivory Coast, 32 years

Serge Aurier - Ivory Coast, 32 years

Mário Fernandes - Russia, 34 years

Mario Rui - Portugal, 33 years

Timothy Fosu-Mensah - Ghana, 27 years

Bouna Sarr - Senegal, 32 years

Brandon Williams - England, 24 years

Layvin Kurzawa - France, 32 years

MIDFIELDERS:

Christoph Kramer - Germany, 33 years

Marco van Ginkel - Netherlands, 31 years

Antonio Candreva - Italy, 37 years

Alexis Beka Beka - France, 23 years

Asier Illarramendi - Spain, 34 years

Paul Pogba - France, 31 years (suspended until March)

Viktor Kovalenko - Ukraine, 28 years

Rafinha - Brazil, 31 years

Alexandru Matan - Romania, 25 years

Oscar Romero - Paraguay, 32 years

Samu Castillejo - Spain, 29 years

Victor Wanyama - Kenya, 33 years

FORWARDS:

Wissam ben Yedder - France, 34 years old

Romarinho - Brazil, 34 years old

Diego Costa - Spain, 36 years old

Carlos Vela - Mexico, 35 years old

Gael Kakuta - Democratic Republic of Congo, 33 years old

Keita Baldé - Senegal, 29 years old

Gerard Deulofeu - Spain, 30 years old

Stefano Okaka - Italy, 35 years old

Kevin Gameiro - France, 37 years old

Mattia Destro - Italy, 33 years old

Ryan Kent - England, 28 years old

Maxi Gomez - Uruguay, 28 years old

Mariano Diaz - Dominican Republic, 31 years old