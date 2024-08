DONE DEALS: All confirmed transfers from every Premier League club

Premier League clubs have been busy all summer reshuffling their squads ahead of the looming transfer window deadline, which will slam shut for English clubs on August 30th at 23:00 BST.

Manchester United's new ownership group INEOS have been busy with both ins and outs, bringing in the likes of Leny Yoro and Joshua Zirkzee while shipping out big earners such as Raphael Varane and Mason Greenwood in a bid to usher in a new era at Old Trafford.

Arsenal have signed goalkeeper David Raya from Brentford on a permanent deal after his successful loan stint last season, Manchester City have brought former captain Ilkay Gundogan back from Barcelona after a year away, while Tottenham have splashed the cash on the biggest single transfer of the window so far in the UK; opting to part with over £60 million for Dominic Solanke from Bournemouth.

Keep reading for a full rundown of all the transfers being made by each of the 20 Premier League clubs for the 2024/25 campaign.

Follow our Transfer Tracker for regular updates and daily rumour round-ups right up to the transfer deadline here.

Arsenal

IN

David Raya - Brentford - £27m

Tommy Setford - Ajax - £850,000

Riccardo Calafiori - Bologna - £42m

Mikel Merino - Real Sociedad - £27m

Lucas Nygaard - Nordsjaelland - free

OUT

Transfers

Emile Smith Rowe - Fulham - £34m

Mika Biereth - Sturm Graz - £4m

Brooke Norton-Cuffy - Genoa - £3.5m

Loans

Karl Hein - Real Valladolid

Jack Henry-Francis - Sligo Rovers

Nuno Tavares - Lazio

Albert Sambi Lokonga - Sevilla

Charles Sagoe Jr - Shrewsbury

Free

Omari Benjamin - Everton

Luis Brown - West Ham

Catalin Cirjan - Dinamo Bucharest

Noah Cooper - Stoke

Amario Cozier-Duberry - Brighton

Ovie Ejeheri - FC Midtjylland

Taylor Foran - Bromley

Arthur Okonkwo - Wrexham

Kamarni Ryan - Burnley

Ruell Walters - Luton

Mohamed Elneny - Al Jazira

Aston Villa

IN

Cameron Archer - Sheffield United - £14m

Lewis Dobbin - Everton - £10m

Amadou Onana - Everton - £50m

Jaden Philogene - Hull City - £18m

Ian Maatsen - Chelsea - £37.5m

Ethan Amundsen-Day - Copenhagen - undisclosed

Ross Barkley - Luton - undisclosed

Enzo Barrenechea - Juventus - undisclosed

Omar Khedr - ZED - undisclosed

Samuel Iling-Junior - Juventus - undisclosed

Max Jenner - West Brom - undisclosed

OUT

Transfers

Douglas Luiz - Juventus - £21m

Omari Kellyman - Chelsea - £19m

Cameron Archer - Southampton - £15m

Tim Iroegbunam - Everton - £9m

Morgan Sanson - Nice - £3.4m

Vijami Sinisalo - Celtic - £1m

Loans

Philippe Coutinho - Vasco de Gama

Filip Marschall - Crewe

Tommi O'Reilly - Shrewsbury

Louie Barry - Stockport

Benjamin Chrisene - Norwich

Benicio Baker-Boaitey - Port Vale

Kaine Kesler-Hayden - Preston

Josh Feeney - Shrewsbury

Lewis Dobbin - West Brom

Lino Sousa - Bristol Rovers

Alex Moreno - Nottingham Forest

Samuel Iling-Junior - Bologna

Free

Calum Chambers - Cardiff

Jack McDowell - QPR

Dylan Mitchell - Swindon

Taylor-Jay Hart - released

Chisom Afoka - released

Frankie Ealing - released

Abube Onuchukwu - released

Aaron O'Reilly - released

Edward Rowe - released

Bournemouth

IN

Evanilson - Porto - £40m

Luis Sinisterra - Leeds - £20m

Enes Unal - Getafe - £14m

Dean Huijsen - Juventus - £15.2m

Julian Araujo - Barcelona - £8m

Daniel Jebbison - Sheffield United - £1.5m

Alex Paulsen - Wellington Phoenix - £2m

Koby Mottoh - Portsmouth - free

Kepa Arrizabalaga - Chelsea - loan

OUT

Transfers

Dominic Solanke - Tottenham - £65m

Kieffer Moore - Sheffield United - undisclosed

Loans

Michael Dacosta Gonzalez - Crawley

Charlie Osborne - Hartberg

Joe Rothwell - Leeds

Dan Adu-Addei - Carlisle

Free

Jack Wadham - Sutton

Lloyd Kelly - Newcastle

Jamal Lowe - Sheffield Wednesday

Noah Crisp - released

Ollie Eagle - released

Ryan Fredericks - released

Darren Randolph - released

Brentford

IN

Igor Thiago - Club Brugge - £30m

Fabio Carvalho - Liverpool - £27.5m

Sepp van den Berg - Liverpool - £25m

Benjamin Fredrick-Simoiben - undisclosed

Julian Eyestone - Duke Blue Devils - free

Gustavo Nunes - Gremio - undisclosed

OUT

Transfers

David Raya - Arsenal - £27m

Daniel Oyegoke - Hearts - undisclosed

Loans

Ellery Balcombe - St Mirren

Michael Olakigbe - Wigan

Tristan Crama - Exeter

Finley Stevens - St Pauli

Free

Shandon Baptiste - Luton

Thomas Strakosha - AEK Athens

Angel Waruih - Eastleigh

Charlie Goode - Stevenage

Brighton

IN

Transfers

Georginio Rutter - Leeds United - £40m

Mats Wieffer - Feyenoord - £25m

Yankuba Minteh - Brighton - £25m

Ibrahim Osman - Nordsjaelland - £16m

Malick Yalcouye - IFK Gothenburg - £6m

Brajan Gruda - Mainz - £25m

Ferdi Kadioglu - Fenerbahce - £25m

Matt O'Riley - Celtic - £25m

Free

Amario Cozier-Duberry - Arsenal

OUT

Transfers

Pascal Gross - Borussia Dortmund - £10m

Deniz Undav - Stuttgart - undisclosed

Kacper Kozlowski - Gaziantep - undisclosed

Loans

Valentin Barco - Sevilla

James Beadle - Sheffield Wednesday

Ben Jackson - Livingston

Kjell Scherpen - Sturm Graz

Tom McGill - MK Dons

Marc Leonard - Birmingham City - £500,000

Jack Hinchy - Notts County

Benicio Baker-Boaitey - Port Vale

Facundo Buonanotte - Leicester

Luca Barrington - Grimsby

Ibrahim Osman - Feyenoord

Kamari Doyle - Exeter

Andrew Moran - Stoke

Samy Chouchane - Northampton

Abdallah Sima - Brest

Free

Leigh Kavanagh - Bohemians

Adam Lallana - Southampton

Brody Peart - Wycombe

Steven Alzate - released

Jaydon Fuller - released

Jack Hinchy - Notts County

Tommy Reid - released

Bailey Smith - released

Chelsea

IN

Transfers

Joao Felix - Atletico Madrid - £46.3m

Pedro Neto - Wolves - £54m

Estevao Willian - Palmeiras - £29.1m

Omari Kellyman - Aston Villa - £19m

Filip Jorgensen - Villarreal - £20.7m

Kiernan Dewsbury-Hall - Leicester - £30m

Renato Veiga - FC Basel - £12m

Marc Guiu - Barcelona - £5m

Aaron Anselmino - Boca Juniors - £15.6m

Mike Penders - Genk - £17m

Free

Tosin Adarabioyo - Fulham

OUT

Transfers

Conor Gallagher - Atletico Madrid - £36m

Romelu Lukaku - Napoli - £25.2m

Lewis Hall - Newcastle - £28m

Ian Maatsen - Aston Villa - £37.5m

Omari Hutchinson - Ipswich - £18m

Hakim Ziyech - Galatasary - undisclosed

Charlie Webster-Burton - undisclosed

Diego Moreira - Strasbourg - undisclosed

Loans

Kepa Arrizabalaga - Bournemouth

Alfie Gilchrist - Sheffield United

Chinoso Chibueze - Stoke

Jamie Cumming - Oxford

Michael Golding - Leicester

Ted Curd - Hampton & Richmond

Teddy Sharman-Lowe - Doncaster

Dylan Williams - Burton

Andrey Santos - Strasbourg

Malang Sarr - Lens

Eddie Beach - Crawley

Gabriel Slonina - Barnsley

Aaron Anselmino - Boca Juniors

Lesley Ugochukwu - Southampton

Bashir Humphreys - Burnley

Mike Penders - Genk

Free

Dion Rankine - Wigan

Thiago Silva - Fluminense

Josh Brooking - released

Noah Hay - released

Crystal Palace

IN

Transfers

Chadi Riad - Barcelona - £14m

Ismaila Sarr - Marseille - £11m

Free

Daichi Kamada - Lazio

Jemiah Umolu - West Ham

OUT

Transfers

Michael Olise - Bayern Munich - £50.8m

Joachim Andersen - Fulham - £30m

Jordan Ayew - Leicester - £5m

Loans

Owen Goodman - AFC Wimbledon

Joe Whitworth - Exeter

David Ozoh - Derby

Tayo Adaramola - Stockport

Malcolm Ebiowei - Oxford United

Malachi Boateng - Hearts

Jesurun Rak-Sakyi - Sheffield United

Killian Phillips - St Mirren

Free

Kofi Balmer - Motherwell

Scott Banks - St Pauli

Leon Elliott - Ipswich

John Kymani Gordon - Colchester

Kelvin Agho - released

Nathan Ferguson - released

Giulio Marroni - released

Jairo Riedewald - released

James Tomkins - released

Noah Watson - released

Vonnte Williams - released

Everton

IN

Transfers

Tim Iroegbunam - Aston Villa - £9m

Jake O'Brien - Lyon - £17m

Loans

Jack Harrison - Leeds

Free

Omari Benjamin - Arsenal

Asmir Begovic - QPR

Iliman Ndiaye - Marseille

Jesper Lindstrom - Napoli

OUT

Transfers

Lewis Dobbin - Aston Villa - £10m

Ben Godfrey - Atalanta - £10.2m

Amadou Onana - Aston Villa - £50m

Loans

Tyler Onyango - Stockport

Free

Jack Barrett - Blackburn

Dylan Graham - Larne

Mackenzie Hunt - Fleetwood

Katia Kouyate - Barrow

Andy Lonergan - Wigan

Lewis Warrington - Leyton Orient

Dele Alli - released

Andre Gomes - released

Sebastian Jensen - released

Fulham

IN

Transfers

Emile Smith Rowe - Arsenal - £34m

Sander Berge - Burnley - £25m

Joachim Andersen - Crystal Palace - £30m

Jorge Cuenca - Villarreal - undisclosed

Free

Ryan Sessegnon - Tottenham

OUT

Transfers

Joao Palhinha - Bayern Munich - £47.4m

Tim Ream - Charlotte FC - undisclosed

Loans

Matt Dibley-Dias - Northampton

Devan Tanton - Chesterfield

Luke Harris - Birmingham

Olly Sanderson - Bradford

Kieron Bowie - Hibernian

Harvey Araujo - Chesterfield

Free

Bobby Decordova-Reid - Leicester

Tyrese Francois - Wigan

George Okkas - Rio Ave

Tosin Adarabioyo - Chelsea

George Wickens - Lincoln

Marek Rodak - released

Terence Kongolo - released

Ipswich Town

IN

Transfers

Liam Delap - Man City - £20m

Omari Hutchinson - Chelsea - £18m

Jacob Greaves - Hull - £15m

Arijanet Muric - Burnley - £15m

Sammie Szmodics - Blackburn - £10m

Dara O'Shea - Burnley - £15m

Darragh McCann - Glentoran - undisclosed

Jack Clarke - Sunderland - £18m

Chiedozie Ogbene - Luton - £8m

Loans

Kalvin Phillips - Man City

Jens Cajuste - Ipswich

Free

Leon Elliott - Crystal Palace

Ben Johnson - West Ham

Conor Townsend - West Brom

OUT

Transfers

Gassan Ahadme - Charlton - £1m

Idris El Mizouni - Oxford - £400,000

Silva Mexes - Manchester United - compensation

Loans

Elkan Baggott - Blackpool

Cameron Humphreys - Wycombe

Free

Danny Cullum - Sudbury

Nick Hayes - Barnet

Vaclav Hladky - Burnley

Kayden Jackson - Derby

Jack Manly - Leiston

Seth O'Neill - Ipswich Wanderers

Cameron Stewart - Coleraine

Dominic Ball - released

Panutche Camara - released

Sone Aluko - released

Leicester City

IN

Transfers

Abdul Fatawu - Sporting - £17m

Oliver Skipp - Tottenham - £25m

Jordan Ayew - Crystal Palace - £5m

Michael Golding - Chelsea - undisclosed

Caleb Okoli - Atalanta - undisclosed

Free

Bobby Decordova-Reid - Fulham

OUT

Transfers

Kiernan Dewsbury-Hall - Chelsea - £30m

Lewis Brunt - Wrexham - undisclosed

Loans

Silko Thomas - Wigan

Harry Souttar - Sheffield United

Free

Shane Flynn - Waterford

Marc Albrighton - released

Paul Appiah - released

Arlo Doherty - released

Iestyn Hughes

Kelechi Iheanacho - released

Jack Lewis - released

Tawanda Maswanhise - released

Denis Praet - released

Liverpool

IN

Federico Chiesa - Juventus - £12.5m

OUT

Transfers

Fabio Carvalho - Brentford - £27.5m

Sepp van den Berg - Brentford - £25m

Bobby Clark - RB Salzburg - £10m

Anderson Arroyo - Burgos - undisclosed

Billy Koumetio - Dundee - undisclosed

Loans

Calvin Ramsay - Wigan

Luke Chambers - Wigan

Lewis Koumas - Stoke

Luca Stephenson - Dundee United

Rhys Williams - Morecambe

Free

Adrian - Real Betis

Melkamu Frauendorf - Hannover

Nathan Giblin - AFC Liverpool

Francis Gyimah - Stoke

Luke Hewitson - Fleetwood

Zac Jagielka - Hull

Adam Lewis - Morecambe

Joel Matip - released

Mateusz Musialowski - released

Niall Osborne - released

Cody Pennington - released

Matteo Ritaccio - released

Thiago Alcantara - retired

Manchester City

IN

Transfers

Savinho - Troyes - £33.6m

Free

Ilkay Gundogan - Barcelona

OUT

Transfers

Julian Alvarez - Atletico Madrid - £82m

Liam Delap - Ipswich - £20m

Tommy Doyle - Wolves - £4.3m

Taylor Harwood-Bellis - Southampton - £20m

Micah Hamilton - Middlesbrough - £3.7m

Lewis Fiorini - Stockport - undisclosed

Alex Robertson - Man City - undisclosed

Loans

Yan Couto - Borussia Dortmund

Callum Doyle - Norwich

Finley Burns - Hull

Kian Breckin - Crewe

Luke Mbete - Northampton

Mahamadou Susoho - Peterborough

Kalvin Phillips - Ipswich

Maximo Perrone - Como

Free

Josh Adam - released

Jamal Baptiste - released

Manchester United

IN

Leny Yoro - Lille - £58.9m

Joshua Zirkzee - Bologna - £36.5m

Matthijs de Ligt - Bayern Munich - £42.7m

Noussair Mazraoui - Bayern Munich - £17.1m

OUT

Transfers

Alvaro Fernandez - Benfica - £5.1m

Mason Greenwood - Marseille - £26.6m

Willy Kambwala - Villarreal - £9.6m

Donny van de Beek - Girona - £7.6m

Aaron Wan-Bissaka - West Ham - £15m

Facundo Pellistri - Panathinaikos - £6.8m

Will Fish - Cardiff - £2m

Hannibal Mejbri - Burnley - £9.4m

Loans

Joe Hugill - Wigan

Radek Vitek - FC Blau Weiss Linz

Free

Raphael Varane - Como

Omari Forson - Monza

Charlie McNeill - Sheffield Wednesday

Anthony Martial - released

Kie Plumley - released

Shola Shoretire - released

Brandon Williams - released

Tom Huddlestone - retired

Newcastle

IN

Transfers

Lewis Hall - Chelsea - £28m

William Osula - Sheffield United - £15m

Miodrag Pivas - FK Jedinstvo Ub - undisclosed

Odysseas Vlachodimos - Nottingham Forest - undisclosed

Free

Lloyd Kelly - Bournemouth

John Ruddy - Birmingham

OUT

Transfers

Elliot Anderson - Nottingham Forest - £35m

Yankuba Minteh - Brighton - £30m

Free

Matt Ritchie - Portsmouth

Kyle Crossley - South Shields

Jude Smith - Carlisle

Dylan Stephenson - Dagenham & Redbridge

Kelland Watts - Cambridge

Matthew Bondswell - released

Will Brown - released

Lucas De Bolle - released

Amadou Diallo - released

Paul Dummett - released

Jordan Hackett - released

Jeff Hendrick - released

Loris Karius - released

Shaun Mavididi - released

Carter Milmore - released

Michael Ndiweni - released

Taylor Ross - released

Rodrigo Vilca - released

Nottingham Forest

IN

Transfers

Elliot Anderson - Newcastle - £35m

Nikola Milenkovic - Fiorentina - £12m

Eric da Silva Moreiro - St Pauli - £1.3m

Carlos Miguel - Corinthians - undisclosed

Marko Stamenic - Red Star Belgrade - undisclosed

Ramon Sosa - Talleres de Cordoba

Loans

Alex Moreno - Aston Villa

Free

Shea Cahill - Brisbane Roar

OUT

Transfers

Moussa Niakhate - Lyon - £27m

Orel Mangala - Lyon - £20m

Remo Freuler - Bologna - £3.4m

Brandon Aguilera - Rio Ave - undisclosed

Julian Larsson - Burton - undisclosed

Odysseas Vlachodimos - Newcastle

Free

Henry Lister - Hearts

Kevin Adueni - released

Harry Arter - released

Felipe - released

Tony Gbopo - released

Wayne Hennessey - released

Ethan Hull - released

Ateef Konate - released

Cheikhou Kouyate - released

Loic Mbe Soh - released

Scott McKenna - released

Elijah Morgan - released

Theo Robinson - released

Loans

Esapa Osong - Rotherham

Jonathan Panzo - Rio Ave

Marko Stamenic - Olympiakos

Lewis O'Brien - Los Angeles FC

Omar Richards - Rio Ave

Joe Worrall - Burnley

Southampton

IN

Transfers

Flynn Downes - West Ham - £18m

Taylor Harwood-Bellis - Manchester City - £20m

Yukinari Sugawara - AZ Alkmaar - £5m

Ben Brereton Diaz - Villarreal - £6.5m

Nathan Wood - Swansea - £3m

Cameron Archer - Aston Villa - £15m

Mateus Fernandes - Sporting - £12.8m

Loan

Lesley Ugochukwu - Chelsea

Free

Adam Lallana - Brighton

Brook Myers - Charlton

Khiani Shombe - Lewisham Borough

Charlie Taylor - Burnley

Wellington - Sao Paulo (joining in January)

Juan - Sao Paulo (joining in January)

OUT

Transfers

Sekou Mara - Strasbourg - £10m

Daje Caleta-Car - Lyon - undisclosed

Lyanco - Atletico Mineiro - £4m

Romain Perraud - Real Betis - £3m

Kuryu Matsuki - Goztepe - undisclosed

Mateusz Lis - Goztepe - undisclosed

Loans

Lewis Payne - Cheltenham

Ollie Wright - Yeovil

Nico Lawrence - MK Dons

Cameron Bragg - Crawley

Dom Ballard - Blackpool

Diamond Edwards - Port Vale

Free

Che Adams - Torino

Matt Carson - Torquay

Luke Pearce - Cardiff

Stuart Armstrong - released

Dynel Simeu - released

Jake Vokins - released

Zach Awe - released

Tottenham

IN

Transfers

Dominic Solanke - Bournemouth - £65m

Lucas Bergvall - Djurgarden - £8.5m

Archie Gray - Leeds - undisclosed

Wilson Odobert - Burnley - undisclosed

Min-Hyuk Yang - Gangwon FC - undisclosed

Free

George Feeney - Glentoran

Loan

Timo Werner - RB Leipzig

OUT

Transfers

Emerson Royal - AC Milan - £12.8m

Eric Dier - Bayern Munich - £3m

Troy Parrott - AZ Alkmaar - £6.7m

Joe Rodon - Leeds - undisclosed

Oliver Skipp - Leicester - £25m

Loans

Matthew Craig - Barnsley

Pierre-Emile Hojbjerg - Marseille

Bryan Gil - Girona

Alejo Veliz - Espanyol

Dane Scarlett - Oxford

Jamie Donley - Leyton Orient

Free

Ryan Sessegnon - Fulham

Kieran Morgan - QPR

Ivan Perisic - Hajduk Split

Japhet Tanganga - Millwall

Billy Heaps - released

Tanguy Ndombele - released

Charlie Sayers - released

Han Willhoft-King - released

West Ham

IN

Transfers

Max Kilman - Wolves - £40m

Luis Guilherme - Palmeiras - £25m

Niclas Fullkrug - Borussia Dortmund - £27.5m

Aaron Wan-Bissaka - Man Utd - £15m

Crysencio Summerville - Leeds - undisclosed

Mohamadou Kante - Paris FC - undisclosed

Loan

Jean-Clair Todibo - Nice

Free

Wes Foderingham - Sheffield United

Guido Rodriguez - Real Betis

OUT

Transfers

Flynn Downes - Southampton - £18m

Said Benrahma - Lyon - £13m

Thilo Kehrer - Monaco - £9.5m

Nathan Trott - Copenhagen - £1.5m

Loans

Michael Forbes - Bristol Rovers

Krisztian Hegyi - Motherwell

Levi Laing - Cheltenham Town

Callum Marshall - Huddersfield

Patrick Kelly - Doncaster

George Earthy - Bristol City

Mohamadou Kante - Paris FC

Free

Joseph Anang - St Patrick's

Dan Chesters - Salford

Ben Johnson - Ipswich

Jacob Knightbridge - Oxford

Jemiah Umolu - Crystal Palace

Sebastian Boothe - released

Keenan Forson - released

Liam Jones - released

Divin Mubama - released

Angelo Ogbonna - released

Blaise Uwandji - released

Wolverhampton

IN

Transfers

Rodrigo Gomes - Braga - £12.7m

Tommy Doyle - Man City - £4.3m

Pedro Lima - Sport Recife - £8.45m

Arthur Nasta - Larkhall Athletic - undisclosed

Loan

Jorgen Strand Larsen - Celta Vigo

OUT

Transfers

Max Kilman - West Ham - £40m

Pedro Neto - Chelsea - £54m

Oliver Tipton - Solihull Moors - undisclosed

Bendeguz Bolla - Rapid Vienna - undisclosed

Loans

Marvin Kaleta - Motherwell

Hugo Bueno - Feyenoord

Ki-Jana Hoever - Auxerre

Free

Muhamed Diomande - West Brom

Dom Plank - Hearts