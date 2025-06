From the USA: Full schedule and kickoff times for Club World Cup 2025

The Club World Cup promises to be a summer festival of football. Flashscore's football writer Frank Monkhouse presents the all-important schedule and match times.

The first edition of the FIFA Club World Cup is almost upon us, meaning it's time to prepare for kick-off.

We have the full fixture list, including start times for all matches from the beautiful game's latest attraction. Fans will finally get an answer to the age-old question: which team is the best in the world? We can't wait to find out.

Match times

The Club World Cup spreads kick-off times throughout the day, catering to fans worldwide.

The complete schedule, detailed below, includes the official match times displayed in the Eastern Time Zone. Please note that the Eastern Time Zone (EDT) is four hours behind Greenwich Mean Time (GMT). If watching in the UK, add four hours to the times below.

Match schedule

Saturday, 14 June

Group A: Al Ahly FC v Inter Miami CF - Hard Rock Stadium, Miami, 20:00

Sunday, 15 June

Group C: FC Bayern München v Auckland City FC - TQL Stadium, Cincinnati, 12:00

Group B: Paris Saint-Germain v Atlético de Madrid - Rose Bowl Stadium, Los Angeles, 12:00

Group A: SE Palmeiras v FC Porto - MetLife Stadium, New York, New Jersey, 18:00

Group B: Botafogo v Seattle Sounders FC - Lumen Field, Seattle, 19:00

Monday, 16 June

Group D: Chelsea FC v LAFC - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, 15:00

Group C: CA Boca Juniors v SL Benfica - Hard Rock Stadium, Miami, 18:00

Group D: CR Flamengo v Espérance - Lincoln Financial Field, Philadelphia, 21:00

Tuesday, 17 June

Group F: Fluminense FC v Borussia Dortmund - MetLife Stadium, New York New Jersey, 12:00

Group E: CA River Plate v Urawa Red Diamonds - Lumen Field, Seattle, 12:00

Group F: Ulsan HD v Mamelodi Sundowns FC - Inter&Co Stadium, Orlando, 18:00

Group E: CF Monterrey v FC Internazionale Milano - Rose Bowl Stadium, Los Angeles, 18:00

Wednesday, 18 June

Group G: Manchester City v Wydad AC - Lincoln Financial Field, Philadelphia, 12:00

Group H: Real Madrid C. F. v Al Hilal - Hard Rock Stadium, Miami, 15:00

Group H: CF Pachuca v FC Salzburg - TQL Stadium, Cincinnati, 18:00

Group G: Al Ain FC v Juventus FC - Audi Field, Washington, D.C., 21:00

Thursday, 19 June

Group A: SE Palmeiras v Al Ahly FC - MetLife Stadium, New York, New Jersey, 12:00

Group A: Inter Miami CF v FC Porto - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, 15:00

Group B: Seattle Sounders FC v Atlético de Madrid - Lumen Field, Seattle, 15:00

Group B: Paris Saint-Germain v Botafogo - Rose Bowl Stadium, Los Angeles, 18:00

Friday, 20 June

Group C: SL Benfica v Auckland City FC - Inter&Co Stadium, Orlando, 12:00

Group D: CR Flamengo v Chelsea FC - Lincoln Financial Field, Philadelphia, 14:00

Group D: LAFC v Espérance - GEODIS Park, Nashville, 17:00

Group C: FC Bayern München v CA Boca Juniors - Hard Rock Stadium, Miami, 21:00

Saturday, 21 June

Group F: Mamelodi Sundowns FC v Borussia Dortmund - TQL Stadium, Cincinnati, 12:00

Group E: FC Internazionale Milano v Urawa Red Diamonds - Lumen Field, Seattle, 12:00

Group F: Fluminense FC v Ulsan HD - MetLife Stadium, New York, New Jersey, 18:00

Group E: CA River Plate v CF Monterrey - Rose Bowl Stadium, Los Angeles, 18:00

Sunday, 22 June

Group G: Juventus FC v Wydad AC - Lincoln Financial Field, Philadelphia, 12:00

Group H: Real Madrid C. F. v CF Pachuca - Bank of America Stadium, Charlotte, 15:00

Group H: FC Salzburg v Al Hilal - Audi Field, Washington, D.C., 18:00

Group G: Manchester City v Al Ain FC - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, 21:00

Monday, 23 June

Group B: Seattle Sounders FC v Paris Saint-Germain - Lumen Field, Seattle, 12:00

Group B: Atlético de Madrid v Botafogo - Rose Bowl Stadium, Los Angeles, 12:00

Group A: Inter Miami CF v SE Palmeiras - Hard Rock Stadium, Miami, 21:00

Group A: FC Porto v Al Ahly FC - MetLife Stadium, New York, New Jersey, 21:00

Tuesday, 24 June

Group C: Auckland City FC v CA Boca Juniors - GEODIS Park, Nashville, 14:00

Group C: SL Benfica v FC Bayern München - Bank of America Stadium, Charlotte, 15:00

Group D: LAFC v CR Flamengo - Camping World Stadium, Orlando, 21:00

Group D: Espérance v Chelsea FC - Lincoln Financial Field, Philadelphia, 21:00

Wednesday, 25 June

Group F: Borussia Dortmund v Ulsan HD - TQL Stadium, Cincinnati, 15:00

Group F: Mamelodi Sundowns FC v Fluminense FC - Hard Rock Stadium, Miami, 15:00

Group E: FC Internazionale Milano v CA River Plate - Lumen Field, Seattle, 18:00

Group E: Urawa Red Diamonds v CF Monterrey - Rose Bowl Stadium, Los Angeles, 18:00

Thursday, 26 June

Group G: Juventus FC v Manchester City - Camping World Stadium, Orlando, 15:00

Group G: Wydad AC v Al Ain FC - Audi Field, Washington, D.C., 15:00

Group H: Al Hilal v CF Pachuca - GEODIS Park, Nashville, 20:00

Group H: FC Salzburg v Real Madrid C. F. - Lincoln Financial Field, Philadelphia, 21:00

Saturday, 28 June

Match 49: Group A winners v Group B runners-up - Lincoln Financial Field, Philadelphia, 12:00

Match 50: Group C winners v Group D runners-up - Bank of America Stadium, Charlotte, 16:00

Sunday, 29 June

Match 51: Group B winners v Group A runners-up - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, 12:00

Match 52: Group D winners v Group C runners-up - Hard Rock Stadium, Miami, 16:00

Monday, 30 June

Match 53: Group E winners v Group F runners-up - Bank of America Stadium, Charlotte, 15:00

Match 54: Group G winners v Group H runners-up - Camping World Stadium, Orlando, 21:00

Tuesday, 1 July

Match 55: Group H winners v Group G runners-up - Hard Rock Stadium, Miami, 15:00

Match 56: Group F winners v Group E runners-up - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, 21:00

Friday, 4 July

Match 57: Winner match 53 v Winner match 54 - Camping World Stadium, Orlando, 15:00

Match 58: Winner match 49 v Winner match 50 - Lincoln Financial Field, Philadelphia, 21:00

Saturday, 5 July

Match 59: Winner match 51 v Winner match 52 - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, 12:00

Match 60: Winner match 55 v Winner match 56 - MetLife Stadium, New York, New Jersey, 16:00

Tuesday, 8 July

Match 61: Winner match 57 v Winner match 58 - MetLife Stadium, New York, New Jersey, 15:00

Wednesday, 9 July

Match 62: Winner match 59 v Winner match 60 - MetLife Stadium, New York, New Jersey, 15:00

Sunday, 13 July

Match 63: Winner match 61 v Winner match 62 - MetLife Stadium, New York, New Jersey, 15:00

