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Danish teams in Conference League: All opponents, clashes and kick-off times

FC Copenhagen celebrate their win against Inter Turku
FC Copenhagen celebrate their win against Inter TurkuCredit: Tobias Jorgensen / Gonzales Photo / Profimedia

Denmark has no fewer than four teams that have qualified for the Conference League group stage. Find out all about their opponents, matches, and kick-off times

AGF:

Thursday, October 15th: KAA Gent - AGF (18.45)

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Thursday, October 22nd: AGF - KF Egnatia (21.00)

Thursday, November 5th: AGF - SC Braga (18.45)

Thursday, November 26th: SK Brann - AGF (18.45)

Thursday, December 10th: AGF - FC Twente (21.00)

Thursday, December 17th: Inter Club d'Escaldes - AGF (21.00)

FC Copenhagen:

Thursday, October 15th: FC Copenhagen - SC Braga (21.00)

Thursday, October 22nd: FK Crvena Zvezda - FC Copenhagen (18.45)

Thursday, November 5th: FC Copenhagen - FC Iberia 1999 Tbilisi (21.00)

Thursday, November 26th: Inter Club d'Escaldes - FC Copenhagen (21.00)

Thursday, December 10th: FC Copenhagen - FC Lugano (18.45)

Thursday, December 17th: Universitatea Craiova - FC Copenhagen (21.00)

FC Midtjylland:

Thursday, October 15th: KF Egnatia – FC Midtjylland (18.45)

Thursday, October 22nd: FC Midtjylland – K. Sint-Truidense VV (21.00)

Thursday, November 5th: FC Midtjylland – AFC Ajax (18.45)

Thursday, November 26th: Pafos FC – FC Midtjylland (18.45)

Thursday, December 10th: Lincoln Red Imps FC – FC Midtjylland (18.45)

Thursday, December 17th: FC Midtjylland – Hajduk Split (21.00)

FC Nordsjaelland:

Thursday, October 15th: Heart of Midlothian - FC Nordsjaelland (21.00)

Thursday, October 22nd: FC Nordsjaelland - CSKA Sofia (18.45)

Thursday, November 5th: AS Monaco - FC Nordsjaelland (21.00)

Thursday, November 26th: FC Nordsjaelland - Panathinaikos (21.00)

Thursday, December 10th: Hajduk Split - FC Nordsjaelland (21.00)

Thursday, December 17th: FC Nordsjaelland - KuPS (21.00)

Mentions
Conference LeagueGentKF EgnatiaBragaBrannTwenteInter EscaldesSt. TruidenAjaxPafosLincoln Red ImpsHajduk SplitKuPSPanathinaikosMonacoCSKA SofiaHeartsUniversitatea CraiovaLuganoIberia 1999Crvena zvezda

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