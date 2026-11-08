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Brighton's Yohanna headlines Nigeria U23 squad for DR Congo clash

Brighton's Yohanna headlines Nigeria U23 squad for DR Congo clash
Brighton's Yohanna headlines Nigeria U23 squad for DR Congo clash Liz Finlayson/TPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Coach Eric Chelle has named Brighton's Zadok Yohanna in his 23-man squad for the 2027 Africa U23 Cup of Nations qualifier against DR Congo.

The Olympic Eagles' squad features 16 foreign-based professionals and seven home-based players, with Peter Edokpolor, Daniel Daga, Victory Akpe and Vince Osuji among those selected.

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Nigeria will depart on Tuesday ahead of Friday's first leg at the TP Mazembe Stadium in Lubumbashi.

The return fixture takes place on November 17 at the Remo Stars Stadium in Ikenne-Remo, with qualification for the next round at stake.

Full Squad

Goalkeepers: Samuel James (SJK FC, Finland); Clinton Andy (Rivers United); Michael Atata (Ikorodu City)

Defenders: Christian Akpan (Genk FC, Belgium); Victory Akpe (FC Basel, Switzerland); Vince Osuji (Tromsø IL FC, Norway); Emmanuel Godwin (Pardubice FC, Czechia); Odinaka Alfred (Nasarawa United); Emmanuel Ochobi (Rivers United); Aliu Sugau (Barau FC)

Midfielders: John Otomewo (Reims FC, France); Daniel Daga (Molde FC, Norway); Wilfred George (Kristiansund FC, Norway); Chibuzor Nwoko (Fulham FC, England); Aderemi Adeoye (Ikorodu City); Sadiq Saleh (FC Metta, Latvia); Victor Samuel (Pardubice FC, Czechia)

Forwards: Peter Edokpolor (SL Benfica, Portugal); Sulaiman Sani (Al-Qadsiah FC, Saudi Arabia); Umar Abubakar (FC Famalicao, Portugal); Zadok Yohanna (Brighton FC, England); Abdullahi Umar (Hradec Kralove, Czechia); Abdulmuiz Adeleke (Sporting Supreme)

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Christian AkpanCongoNigeriaBrighton

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