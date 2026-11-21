Tribal FootballPremier LeagueAwoniyi on fire as Coventry edge five-goal thriller over Crystal PalaceAwoniyi on fire as Coventry edge five-goal thriller over Crystal PalaceFlashscore UK StaffAwoniyi celebrates after scoring the openerHannah Mckay / REUTERSCoventry City have beaten Crystal Palace 3-2 in the Premier League.More to follow...AdvertisementAdvertisementCatch up on the match here.Prefer Tribal Football on GoogleSee our stories more oftenAddAdd on GoogleMentionsPremier LeagueCoventryCrystal Palace