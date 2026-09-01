Premier League transfers 2026/27: Every club's done deals

The window closes at 23:00 BST on Tuesday, September 1st, and the final moves are landing now.
This page covers only completed deals, confirmed by the clubs or the Premier League itself. Signings, sales, loans, and releases are filed under each club and updated throughout the window.
Deals are listed alphabetically by club, with prominent players and transfers highlighted first. Check back here for regular updates until the deadline.
Arsenal
In: Bruno Guimaraes (Newcastle), Ezri Konsa (Aston Villa), Piero Hincapie (Bayer Leverkusen), Christos Tzolis (Club Brugge), Illan Meslier (Leeds, free), Elijah Upson (in), James Scanlon (Man Utd), Habeeb Ogunneye (Man Utd), Igor Tyjon (Blackburn Rovers), Axel Donczew (Cardiff City).
Out: Leandro Trossard (Besiktas), Jakub Kiwior (Porto), Christian Norgaard (Everton), Karl Hein (Werder Bremen), Ismael Kabia (St Mirren, loan), Gabriel Jesus (Barcelona), Fabio Vieira (Hamburg SV).
Released: Reiss Nelson, Josh Nichols, Alexei Rojas-Fedorushchenko, Samuel Onyekachukwu, Will Lannin-Sweet, Cam'ron Ismail, Seb Ferdinand, Harrison Dudziak, Sam Chapman.
Aston Villa
In: Nicolas Jackson (Chelsea), Taylor Harwood-Bellis (Southampton), Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain), Leon Goretzka (free), Johan Manzambi (Freiburg), Joao Gomes (Wolves), Modou Keba Cisse (LASK), Alejandro Garnacho (Chelsea, loan), Zion Suzuki (Parma), Matteo Ruggeri (Atletico Madrid), Aaron Wan-Bissaka (West Ham, loan).
Out: Morgan Rogers (Chelsea), Ezri Konsa (Arsenal), Yeimar Mosquera (Vitoria Guimaraes), Evann Guessand (Crystal Palace, loan), Youri Tielemans (Man Utd), Donyell Malen (Roma), Ollie Watkins (Al Hilal), Emiliano Martinez (Chelsea), Josh Feeney (Peterborough, loan), Ben Broggio (Stevenage, loan), Zepiqueno Redmond (Annecy, loan), Sam Proctor (Shrewsbury, loan), Enzo Barrenechea (Benfica), Lewis Dobbin (Southampton), Lucas Digne (Paris Saint-Germain), Samuel Iling-Junior (Bolton, loan), Joe Gauci (Lincoln City, loan), Andres Garcia (Getafe, loan), Oliwier Zych (Vitoria Guimaraes, loan), Kosta Nedeljkovic (Rangers, loan), Sil Swinkels (Sheffield Wednesday), Louie Barry (Sheffield Wednesday), Kadan Young (Annecy, loan), Tommi O'Reilly (Doncaster Rovers, loan), Lino Sousa (Shrewsbury, loan).
Bournemouth
In: Antonio Silva (Benfica), Alvaro Rodriguez (Elche), Alex Jimenez (AC Milan), Juanlu Sanchez (Sevilla), Michele Di Gregorio (Juventus, loan).
Out: Hamed Traore (Marseille), Luis Sinisterra (Cruzeiro), Enes Unal (Getafe, free), Marcos Senesi (Tottenham, free), Alex Jimenez (Fiorentina, loan), Alex Paulsen (Motherwell, loan), Romain Faivre (Auxerre), Michael Dacosta Gonzalez (Moreirense), Owen Bevan (Dundee), Max Kinsey (Truro City), Will Dennis (MK Dons), Finn Tonks (Coleraine), Matai Akinmboni (Dundee, loan).
Brentford
In: Mamadou Sangare (Lens), El Hadji Malick Diouf (West Ham), Joseph Wheeler-Henry (Chelsea), Jannik Schuster (RB Salzburg), Jaidon Anthony (Burnley), Callum Wilson (West Ham, free), Darwin Guagua (Independiente del Valle), Ben Wilson (Glenavon), Sam Sene-Richardson (Chatham Town).
Out: Frank Onyeka (Coventry), Ethan Pinnock (Coventry City), Jordan Henderson (Chelsea, free), Ryan Trevitt (Wigan, free), Benjamin Arthur (Portsmouth, loan), Julian Eyestone (Rotherham, loan), Matthew Cox (Barnet, loan), Romelle Donovan (Sheffield United, loan), Ethan Brierley (Huddersfield), Reiss Nelson (returned to Arsenal, loan ended), Yunus Emre Konak (Lincoln City, loan), Josh Stephenson (Crewe Alexandra, loan), Michael Olakigbe (WSG Tirol, loan), Aidan Stokes (New York Red Bulls, loan), Iwan Morgan (Grimsby Town), Donal O'Connor (Cork City), Conor McManus (Gillingham), Ben Krauhaus (Falkirk, loan).
Released: Ryan Trevitt.
Brighton & Hove Albion
In: Luka Vuskovic (Tottenham), Zadok Yohanna (AIK), Pascal Struijk (Leeds), Matias Orozco (Deportivo Cali), Costinha (Olympiacos), Michael Svoboda (Venezia), Rodrigo Rego (Benfica), Promise David (Royale Union Saint-Gilloise, loan), Valentin Joseph (Blackburn), Jaouen Hadjam (Young Boys).
Out: Jan Paul van Hecke (Tottenham), Carl Rushworth (Coventry), Diego Coppola (Paris FC), Danny Welbeck (Chelsea), Jeremy Sarmiento (Middlesbrough), Joel Veltman (West Ham, free), Yoon Doyoung (Magdeburg, loan), James Beadle (Birmingham, loan), Rodrigo Rego (Castellon, loan), Tommy Watson (Leicester, loan), Facundo Buonanotte (Elche, loan), Brajan Gruda (RB Leipzig, loan), Carlos Baleba (Man Utd), Caylan Vickers (Burton Albion).
Released: James Milner, Joel Veltman, Adam Webster, Solly March.
Chelsea
In: Morgan Rogers (Aston Villa), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Marco Palestra (Atalanta), Georgia Quenda (Sporting), Valentin Barco (Strasbourg), Emiliano Martinez (Aston Villa), Alfie Osborne (Hearts), Emmanuel Emegha (Strasbourg), Pep Chavarria (Rayo Vallecano), Danny Welbeck (Brighton), Dastan Satpaev (Kairat Almaty), Jordan Henderson (Brentford, free), Harrison Bettoni (Wigan).
Out: Andrey Santos (Man Utd), Marc Cucurella (Real Madrid), Liam Delap (Nottingham Forest), Trevoh Chalobah (Como), Marc Guiu (RB Leipzig), Tyrique George (Everton), Dastan Satpaev (Burnley, loan), Alejandro Garnacho (Aston Villa, loan), Filip Jorgensen (Strasbourg, loan), Benoit Badiashile (Napoli, loan), Chris Atherton (Ipswich), Jimmy-Jay Morgan (West Brom), Genesis Antwi (Strasbourg, loan), Ishe Samuels-Smith (Notts County, loan), Jesse Derry (Sporting, loan), Max Merrick (Hartlepool, loan), Harrison Murray-Campbell (KV Kortrijk, loan), Reggie Walsh (Wigan Athletic, loan), Omari Kellyman (Strasbourg), Jeremiah Berkeley-Agyepong (Reading), Nicolas Jackson (Aston Villa), Mamadou Sarr (Real Sociedad, loan), Caleb Wiley (Preston North End, loan), David Fofana (Servette).
Coventry City
In: Ethan Pinnock (Brentford), Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland), Carl Rushworth (Brighton), Loum Tchaouna (Burnley), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt), Taiwo Awoniyi (Nottingham Forest), Frank Onyeka (Brentford), Gustavo Hamer (Sheffield United), Dan Bentley (Wolves), Sidiki Cherif (Fenerbahce), Stephen Mfuni (Man City, loan).
Out: Brad Collins (Bristol City, free), Jahnoah Markelo (Shabab Al-Ahli), Norman Bassette (Westerlo, loan), Callum Perry (Cambridge, loan), Isaac Moore (Walsall, loan), Miguel Angel Brau (Academico de Viseu, loan), Kai Andrews (Oxford United, loan).
Released: Jamie Allen.
Crystal Palace
In: Dwight McNeil (Everton), Honest Ahanor (Atalanta, loan), Anan Khalaili (Union SG), Oscar Mingueza (Celta Vigo, free), Takehiro Tomiyasu (Ajax, free), Zavier Gozo (Real Salt Lake), Evann Guessand (Aston Villa, loan), Axel Disasi (Chelsea, loan).
Out: Maxence Lacroix (Chelsea), Brennan Johnson (Everton), Daniel Munoz (Nottingham Forest), Danny Imray (Wrexham), Owen Goodman (Dundee, loan), Rio Cardines (Bristol City, loan), Tayo Adaramola (Cercle Brugge), Mofe Jemide (FC Alverca), Joe Whitworth (Wigan).
Released: Nathaniel Clyne.
Everton
In: Brennan Johnson (Crystal Palace), Merlin Rohl (Freiburg), Tyrique George (Chelsea), Hayden Hackney (Middlesbrough), Christian Norgaard (Arsenal).
Out: Dwight McNeil (Crystal Palace), Tyler Onyango (Sheffield Wednesday, free), Idrissa Gana Gueye (Al-Diriyah, free), Isaac Heath (Cambridge), Joel Catesby (Accrington Stanley, loan), Adam Aznou (Malaga, loan).
Released: Idrissa Gana Gueye, Seamus Coleman.
Fulham
In: Gonzalo Garcia (Real Madrid), Shea Charles (Southampton), Cesar Palacios (Real Madrid), Jonah Kusi-Asare (Bayern Munich).
Out: Sasa Lukic (Ipswich), Issa Diop (Ipswich), Raul Jimenez (Wolves, free), Harry Wilson (Leeds, free), Steven Benda (Nottingham Forest, free), Olly Sanderson (Stevenage), Harvey Araujo (Burton), Dino Kaiser (Uxbridge, loan), Aaron Loupalo-Bi (Fleetwood Town, loan), Luke Harris (Wigan Athletic, loan), Matt Dibley-Dias (Newport County, loan), Samuel Amissah (Estoril, loan), Marco Underwood (Hampton & Richmond, loan).
Released: Steven Benda, Devan Tanton, Bradley De Jesus, Ollie Gofford, Charlie Robinson, Joseph Walters, Tom Wingate, Callum Cliff, Marcell Hall, Ruban Khan, Oliver Mayer, Harley Platel, Quinn Schutter.
Hull City
In: Nobel Mendy (Rayo Vallecano), Konstantinos Tzolakis (Olympiacos), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Jens Hjerto-Dahl (Tromso), Joe Gelhardt (Leeds), Lucas Gourna-Douath (RB Salzburg), Jack Butland (Rangers), Elliot Stroud (Mjallby), George Goodman, Matt Targett (Newcastle, free), Hidemasa Morita (Sporting, free), Oscar Zambrano (Maribor), Ben Robinson (free), Mohamed-Ali Cho (OGC Nice), Ilyas Ansah (Union Berlin).
Out: Ivor Pandur (Rangers), Kyle Joseph (Middlesbrough), Abu Kamara (Portsmouth), Akin Famewo (Bolton), Kasey Palmer (Luton), Harry Vaughan (Bohemians, free), Enis Destan (Konyaspor, free), Harvey Cartwright (Grimsby Town, loan), Mason Burstow (Sheffield Wednesday, loan), Thimothee Lo-Tutala (Colchester United, loan), Aidon Shehu (Panathinaikos), James Debayo (Swindon Town, loan), Nathan Tinsdale (Crawley Town, loan), Cathal McCarthy (Kilmarnock, loan), Hugh Parker (Scunthorpe United, loan).
Ipswich Town
In: Julio Enciso (Strasbourg), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Emerson (Toulouse), Abdul Fatawu (Leicester), Abdoul Ouattara (Strasbourg), Florentino (Burnley), Sasa Lukic (Fulham), Kjell Scherpen (Union SG), Issa Diop (Fulham), Daizen Maeda (Celtic), Chuba Akpom (Ajax), Cedric Kipre (Reims), Kayne van Oevelen (FC Volendam), Chris Atherton (Chelsea).
Out: Arijanet Muric (Sassuolo), Harry Clarke (Preston), Elkan Baggott (Millwall), Wes Burns (Leicester), Conor Chaplin (Leicester, free), Conor Townsend (West Brom, free), Cieran Slicker (Barnsley, loan), George Hirst (Stoke City), Ben Johnson (Stoke City, loan), Sam Szmodics (Derby County, loan), Somto Boniface (Leyton Orient, loan), Leon Ayinde (Doncaster), Steven Turner (Woking, loan), Kayne van Oevelen (Valencia, loan), Ali Al-Hamadi (Sheffield Wednesday, loan), George Barrett (Braintree Town, loan), Cameron Humphreys (Huddersfield Town, loan).
Released: Conor Chaplin.
Leeds United
In: James Trafford (Man City), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Harry Wilson (Fulham, free), Michael Zetterer (Eintracht Frankfurt), Nico Elvedi (Borussia Monchengladbach), Ditmir Hodja (FK Rabotnicki).
Out: Pascal Struijk (Brighton), Joe Gelhardt (Hull City), Isaac Schmidt (Young Boys), Jack Harrison (New England Revolution), Karl Darlow (Man Utd, free), Maximilian Wober (Schalke, free), Illan Meslier (Arsenal, free), Joel Piroe (West Ham, loan), Sebastiaan Bornauw (Hamburg SV, loan), Harry Gray (Sheffield Wednesday, loan), Lucas Perri (Torino, loan).
Released: Sam Byram.
Liverpool
In: Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Jeremy Jacquet (Rennes), Victor Munoz (Osasuna), Ronald Araujo (Barcelona, loan), Samuel Martinez (Atletico Nacional).
Out: Andy Robertson (Tottenham, free), Ibrahima Konate (Real Madrid, free), Mohamed Salah (Trabzonspor, free), Curtis Jones (Internazionale), Kornel Misciur (Leek Town, loan), Kyle Kelly (Forest Green Rovers, loan), Armin Pecsi (TSV Hartberg, loan), Luca Stephenson (Bolton), Carter Pinnington (West Brom), Tommy Pilling (MFK Zemplin Michalovce), Ifeanyi Ndukwe (Levante, loan), Calum Scanlon (Cardiff, loan), Amara Nallo (HJK Helsinki, loan), Kieran Morrison (Sheffield Wednesday, loan), Calvin Ramsay (St Mirren, loan), Stefan Bajcetic (Celta Vigo).
Released: Rhys Williams, Kareem Ahmed, Emmanuel Airoboma, James Balagizi, DJ Bernard, Oakley Cannonier, Josh Davidson, Terence Miles, Jacob Poytress.
Manchester City
In: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Ayyoub Bouaddi (Lille), Allan Elias (Palmeiras), Mathys Detourbet (Troyes), Jeremy Monga (Leicester), Pierce Charles (Sheffield Wednesday), Geronimo Rulli (Marseille).
Out: Rodri (Barcelona), Tijjani Reijnders (Al Qadsiah), Savinho (Tottenham), Omar Marmoush (Tottenham), Nico Gonzalez (Newcastle), Issa Kabore (Wrexham), James Trafford (Leeds), Manuel Akanji (Inter Milan), Nathan Ake (Fenerbahce), John Stones (Inter Milan, free), Bernardo Silva (Real Madrid, free), Max Alleyne (Burnley, loan), Mathys Detourbet (Monaco, loan), Sverre Nypan (Lommel, loan), Pierce Charles (QPR, loan), Kalvin Phillips (Sheffield United, loan), Divin Mubama (Southampton, loan), Divine Mukasa (West Ham, loan), Reigan Heskey (FC Koln), Jahmai Simpson-Pusey (FC Koln), Christian McFarlane (Leicester, loan), Oliver Whatmuff (Stockport, loan), Charlie Gray (Wigan Athletic, loan), Isaac Smith (Barnsley), Tomas Galvez (Go Ahead Eagles), Stephen Mfuni (Coventry City, loan), Jaden Heskey (Sheffield Wednesday, loan).
Released: Bernardo Silva, John Stones.
Manchester United
In: Carlos Baleba (Brighton), Andrey Santos (Chelsea), Youri Tielemans (Aston Villa), Karl Darlow (Leeds, free), Tynan Thompson (Tottenham), Cristian Orozco (Fortaleza).
Out: Rasmus Hojlund (Napoli), Radek Vitek (Middlesbrough), Casemiro (Inter Miami, free), Tyler Fredricson (Lausanne-Sport, fee undisclosed), Altay Bayindir (Celta Vigo, loan), Andre Onana (Trabzonspor, loan), Sekou Kone (Lausanne-Sport, loan), Ethan Ennis (Stockport County), Ethan Williams (Peterborough United), Elyh Harrison (Greenock Morton, loan), Ethan Wheatley (Lincoln City, loan), James Scanlon (Arsenal), Habeeb Ogunneye (Arsenal), Toby Collyer (West Brom), Louis Jackson (St Mirren), Jayce Fitzgerald (Rotherham United, loan), Dan Gore (Luton, loan).
Released: Casemiro, Jadon Sancho, Tyrell Malacia.
Newcastle United
In: Matias Fernandez-Pardo (Lille), Nico Gonzalez (Man City), Bazoumana Toure (Hoffenheim), Amar Dedic(Benfica), Aaron Ramsdale (Southampton, loan), Aladji Bamba (Monaco), Lukas Hornicek (Braga), Sean Steur (Ajax), Ewen Jaouen (Reims), Afner Ca (Levante).
Out: Sandro Tonali (Tottenham), Bruno Guimaraes (Arsenal), Anthony Gordon (Barcelona), Matt Targett (Hull City, free), Kieran Trippier (Wolves, free), Joe White (Crewe Alexandra), Harrison Ashby (Luton, loan), Alex Murphy (Kaiserslautern, loan), Odysseas Vlachodimos (Sevilla, loan), Antonio Cordero (Cadiz, loan), Anthony Munda (Swindon Town, loan), Travis Hernes (Groningen), Rory Finneran (Notts County, loan).
Released: Kieran Trippier, Emil Krafth, John Ruddy, Max Thompson.
Nottingham Forest
In: Liam Delap (Chelsea), Daniel Munoz (Crystal Palace), Ousmane Diomande (Sporting), Gustavo Sa (Famalicao), Xaver Schlager (RB Leipzig, free), Steven Benda (Fulham, free).
Out: Elliot Anderson (Man City), Taiwo Awoniyi (Coventry), David Carmo (Olympiacos), Omari Hutchinson (AC Milan, loan), Josh Powell (Northampton, loan), Angus Gunn (San Jose Earthquakes, free), Stefan Ortega (Olympiacos, free), Jota Silva (Olympiacos, loan), Gustavo Sa (Olympiacos, loan), Joe Gardner (Falkirk), Eric da Silva Moreira (Excelsior, loan), Dilane Bakwa (Lille, loan),Donnell McNeilly (AFC Wimbledon, loan), Tyler Bindon (Charlton Athletic, loan), Lamin Sillah (Gillingham, loan).
Released: Stefan Ortega, Willy Boly, Angus Gunn.
Sunderland
In: Thomas Meunier (Lille, free), Dayann Methalie (Toulouse), Jules Ahoka (Royal Antwerp), Alfie Pollock (Glenavon).
Out: Eliezer Mayenda (Rennes), Anthony Patterson (Wrexham), Arthur Masuaku (Konyaspor, free), Timothee Pembele (Le Havre, free), Dan Neil (Rangers, free), Nazariy Rusyn (Karpaty Lviv, free), Harrison Jones (Peterborough, free), Dennis Cirkin (QPR, free), Leo Hjelde (KV Mechelen), Ahmed Abdullahi (Eyupspor), Milan Aleksic (Partizan Belgrade, loan), Zak Johnson (York City), Jenson Seelt (Swansea City, loan), Luis Semedo (Clermont).
Released: Bertrand Traore, Dennis Cirkin.
Tottenham Hotspur
In: Sandro Tonali (Newcastle), Savinho (Man City), Mateus Fernandes (West Ham), Omar Marmoush (Man City), Jan Paul van Hecke (Brighton), Martin Dubravka (Burnley, free), Marcos Senesi (Bournemouth, free), Andy Robertson (Liverpool, free), Cole Ramsey (Aston Villa), Jacob Knightbridge, Maxwell Adedeji (Leicester City).
Out: Luka Vuskovic (Brighton), Cristian Romero (Atletico Madrid), Djed Spence (Inter Milan), Guglielmo Vicario (Juventus, loan), Will Lankshear (Middlesbrough), Alejo Veliz (Bahia), Ashley Phillips (Middlesbrough), Manor Solomon (West Ham), Alfie Devine (Preston), Radu Dragusin (Fiorentina, loan), Min-hyeok Yang (Westerlo, loan), Omar Richards (Aris), Tynan Thompson (Man Utd), Reiss-Alexander Russell-Denny (Bristol Rovers, loan), Blake Irow (Cheshunt, loan), Luca Gunter (Boreham Wood, loan), Yusuf Akhamrich (Leyton Orient, loan), Oliver Irow (Plymouth Argyle, loan), Jamie Donley (Luton Town, loan), Dylan Thompson (Enfield, loan), Mason Melia (Lincoln, loan), Mikey Moore (FC Koln, loan), Souza (Porto, loan), Kota Takai (Sint-Truidense, loan).
Released: Yves Bissouma.