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Mbappe headlines France squad as Zidane hands Pagis maiden call

Mbappe headlines France squad as Zidane hands Pagis maiden call
Mbappe headlines France squad as Zidane hands Pagis maiden callFRANCK FIFE / AFP / AFP / Profimedia

France coach Zinedine Zidane has named a 23-man squad for November's UEFA Nations League encounters against Italy and Turkey, with Kylian Mbappe returning to the fold.

Les Bleus face Italy on November 12 before hosting Turkey three days later.

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Paris FC striker Pablo Pagis earns his maiden senior invitation following Maghnes Akliouche's injury, while Malo Gusto, Aurelien Tchouameni and Marcus Thuram return.

However, injuries have ruled out Jules Kounde, Ousmane Dembele, William Saliba, Maxence Lacroix and Esteban Lepaul from the squad.

France Squad in full

Goalkeepers: Mike Maignan, Guillaume Restes, Robin Risser.

Defenders: Andy Diouf, Malo Gusto, Jeremy Jacquet, Pierre Kalulu, Ibrahima Konate, Adrien Truffert, Dayot Upamecano, Leny Yoro.

Midfielders: Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Lucas Da Cunha, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, Warren Zaire-Emery.

Forwards: Bradley Barcola, Desire Doue, Kylian Mbappe, Michael Olise, Pablo Pagis, Marcus Thuram.

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UEFA Nations LeagueKylian MbappePablo PagisZinedine ZidaneFranceItalyTurkey

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