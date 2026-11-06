Mbappe headlines France squad as Zidane hands Pagis maiden call

Les Bleus face Italy on November 12 before hosting Turkey three days later.
Paris FC striker Pablo Pagis earns his maiden senior invitation following Maghnes Akliouche's injury, while Malo Gusto, Aurelien Tchouameni and Marcus Thuram return.
However, injuries have ruled out Jules Kounde, Ousmane Dembele, William Saliba, Maxence Lacroix and Esteban Lepaul from the squad.
France Squad in full
Goalkeepers: Mike Maignan, Guillaume Restes, Robin Risser.
Defenders: Andy Diouf, Malo Gusto, Jeremy Jacquet, Pierre Kalulu, Ibrahima Konate, Adrien Truffert, Dayot Upamecano, Leny Yoro.
Midfielders: Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Lucas Da Cunha, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, Warren Zaire-Emery.
Forwards: Bradley Barcola, Desire Doue, Kylian Mbappe, Michael Olise, Pablo Pagis, Marcus Thuram.