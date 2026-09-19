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Corinthians x Fluminense - Raio X da partida: dados e estatísticas

Corinthians x Fluminense - Raio X da partida: dados e estatísticas
Corinthians x Fluminense - Raio X da partida: dados e estatísticasFlashscore

Corinthians e Fluminense se enfrentam neste domingo (20), às 16 horas, na NeoQuímica Arena, pela 28ª rodada do Brasileirão.

Corinthians x Fluminense: climas opostos

Precisando de um bom resultado para esquecer a fatídica eliminação na Copa Libertadores, o Corinthians recebe o Fluminense em sua casa neste domingo (20) pela 28ª rodada do Brasileirão. Com eliminação traumática, que teve pênalti perdido por Memphis Depay no último lance da partida, o Timão vira o foco para a competição nacional e precisa vencer para se afastar do Z4.

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O Fluminense, por outro lado, está com o sorriso de orelha a orelha. A equipe carioca perdeu para o Platense no meio de semana pela Libertadores, mas se classificou para a semifinal pelo placar construído no Maracanã e está na semifinal. No duelo do primeiro turno, no Rio de Janeiro, o Tricolor venceu por 3 a 1 com gols de John Kennedy, Hercules e Rodrigo Castillo.

Corinthians x Fluminense: confrontos diretos

O confronto entre Corinthians e Fluminense está ficando marcado nos últimos tempos pelo grande equilíbrio. Nas últimas cinco partidas disputadas, duas vitórias para cada lado e um empate. O Timão venceu pelo segundo turno do ano passado (1 a 0) e pelo primeiro turno de 2024 (3 a 0), enquanto o Tricolor venceu pelo primeiro turno deste ano (3 a 1) e no primeiro turno de 2025 (2 a 0). O empate ocorreu pelo segundo turno de 2024 (0 a 0).

Desempenhos recentes

O Corinthians chega para a partida em fase complicada e não vence há sete jogos. Nas últimas cinco partidas disputadas, o Timão perdeu quatro e empatou uma, em uma delas sendo eliminado da Copa Libertadores para o Estudiantes (1 a 0). A última vitória ocorreu contra o Rosário Central (1 a 0) no final de agosto.

O Fluminense passa por momento de dúvidas, mas com retrospecto bem melhor que o do Timão. Nas cinco últimas partidas disputadas, o Tricolor venceu duas, empatou uma e perdeu duas. A equipe de Marcão venceu o Vasco (1 a 0) e o Platense (2 a 0), empatou com o Furacão (3 a 3) e perdeu para o Galo (3 a 1) e para o Platense (1 a 0).

Estatísticas de ataque e defesa

O Corinthians é décimo quarto na tabela do Brasileirão com 32 pontos, com campanha de oito vitórias, oito empates e 11 derrotas, com 28 gols marcados e 29 sofridos. Rodrigo Garro é o artilheiro da equipe na competição com três gols e seis assistências. 

O Fluminense, em quinto no Brasileirão com 45 pontos, tem campanha de 12 vitórias, nove empates e seis derrotas, com 41 gols marcados e 35 sofridos. Jhon Kennedy é o artilheiro da equipe na competição com nove gols e uma assistência.

Jogadores para ficar de olho

Para a partida, os jogadores para ficar de olho serão: Gustavo Henrique, do Corinthians, e Canobbio, do Fluminense. A dupla foi o destaque de suas equipes no meio de semana pela Libertadores. Henrique teve a melhor nota do Timão e saiu de campo com nota de 7.6, vencendo quatro de cinco duelos tentados. Canobbio, com nota de 7.5, marcou o gol que garantiu a classificação para a semi da Liberta.

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Raio-XSerie A BetanoCorinthiansFluminenseMemphis Depay

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